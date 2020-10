Tschüss, Lea!

Landau.Für die Prominenz gibt es zum Schluss sogar noch eine Pressekonferenz: Am Mittwoch wird das weiße Löwenbaby, das auf den Namen Lea getauft wurde, offiziell aus der Metropolregion verabschiedet. Uwe Wünstel, der das Tier im Landauer Reptilium seit einem Unfall auf der A 5 bei Walldorf am 9. September aufgepäppelt hat, erklärt noch einmal alle Umstände, die Lea in den kommenden Wochen erwarten, wenn es Richtung Spanien zu ihrem neuen Besitzer geht. Nach dem Fund des Löwenbabys hatten sich einige Parteien zu einer Aufnahme Leas bereiterklärt. Aus München hatte sich etwa Circus Krone mit Dompteur Martin Lacey jr. gemeldet, der immer wieder mit weißen Löwen auf Showtour unterwegs ist. Der genaue Zeitpunkt von Leas Abreise wird aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. BILD: Reptilium Landau) sal (

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020