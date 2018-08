TSG-Kapitän Vogt bleibt

Mannheim.1899 Hoffenheim hat vor dem Auftakt in die neue Saison der Fußball-Bundesliga den Vertrag mit Kapitän Kevin Vogt langfristig verlängert. Der Verteidiger unterschrieb vorzeitig einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2022, wie die Kraichgauer gestern mitteilen. Der Champions-League-Teilnehmer will in dieser Saison beweisen, dass Platz drei keine Eintagsfliege war. Vogt war zuvor auch mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018