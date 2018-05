TSV hofft auf Heppenheim

Anzeige

Bergstraße.So viel Aufmerksamkeit ist dem Fußballclub Sportfreunde Heppenheim in den letzten Jahren selten zuteilgeworden. Am letzten Spieltag hängt bei den Entscheidungen um Auf- und Abstiege in den Ligen auf Kreisebene viel davon ab, ob die Kreisstädter den Klassenerhalt in der Gruppenliga schaffen. Die Sportfreunde stehen allerdings vor einem dicken Brocken: im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfR Fehlheim, der mit einem Sieg die Relegationsteilnahme klarmachen und die Sportfreunde in die Kreisoberliga schicken würde.

Auf dieses Spiel blickt auch die TSV Auerbach, die in der Kreisoberliga um den Klassenerhalt kämpft. kr