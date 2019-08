Tuberkulose-Ausbruch - Erstklässler in Bad Schönborn getestet

Bad Schönborn.Nach dem Tuberkulose-Ausbruch in Bad Schönborn sind am Freitag in der dortigen Franz-Josef-Kuhn-Grundschule zehn weitere Kinder auf die meldepflichtige Infektionskrankheit getestet worden. Sie besuchen dort die gleiche Klasse wie ein erkrankter Erstklässler. In den kommenden Tagen und Wochen sollen noch weitere Kinder aus der Klasse untersucht werden. Bislang gehen die Behörden von vier erkrankten Kindern und 109 Infizierten in Bad Schönborn aus.

Das Gesundheitsamt Karlsruhe betonte jedoch, dass bei weitem nicht alle Infizierten an Tuberkulose erkranken. Die Infektionskrankheit wird durch Bakterien ausgelöst und betrifft vor allem die Lunge. Akut erkrankte Personen husten die Krankheitserreger aus, die Ansteckung erfolgt über Tröpfcheninfektionen. In Deutschland gilt Tuberkulose als gut behandelbar und heilbar.

Eine erste Infektion war bereits vor den Pfingstferien bei einem Achtklässler der Michael-Ende-Gemeinschaftsschule in Bad Schönborn diagnostiziert worden. „Der Junge kam danach sofort ins Krankenhaus und hat die Schule seither nicht mehr besucht“, sagte Knut Bühler, stellvertretender Landrat in Karlsruhe, dieser Zeitung - und trat damit Gerüchten entgegen, der Junge habe nach der Diagnose noch die Schule besucht.

Da Untersuchungen des Achtklässlers zeigten, dass er hochinfektiös war, ordneten die Gesundheitsbehörden sofortige Tests bei Kontaktpersonen an. Dabei wurden drei weitere erkrankte Personen gefunden - darunter der jüngere Bruder des Patienten, der die Frank-Josef-Kuhn-Grundschule besucht. Er galt - im Gegensatz zu seinem Bruder - nicht als hochansteckend. Seine Klassenkameraden werden nun untersucht.

In Deutschland erkranken immer wieder Menschen an Tuberkulose. Ungewöhnlich an dem Ausbruch in Bad Schönborn ist die hohe Ansteckungsrate, wie Bühler betonte. So seien 88 Prozent der Achtklässler infiziert. In den anderen Jahrgangsstufen sind es im Durchschnitt 18 Prozent.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.08.2019