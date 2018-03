Türkei-Pakt gefährdet

Anzeige

Istanbul.Zwei Jahre nach dem Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei hält dessen Vordenker das Abkommen für bedroht. Zwar sei die Anzahl der über die Ägäis kommenden Flüchtlinge deutlich zurückgegangen, sagte Politikberater Gerald Knaus in Istanbul. Dennoch drohe das Abkommen zu scheitern. „Was überhaupt nicht geklappt hat – und das gefährdet heute das gesamte Abkommen –, ist fast alles, was die Umsetzung auf den ägäischen Inseln und in Griechenland betrifft“, sagte er. Das am 18. März 2016 geschlossene Abkommen geht auf ein Konzept von Knaus zurück. Er bemängelte, dass die Asylverfahren in Griechenland zu lange dauerten und kaum Menschen in die Türkei zurückgeschickt würden.