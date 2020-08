Tunnel für Stadtbahn?

Die Unterführung unter dem Mannheimer Hauptbahnhof. © Markus Prosswitz

Mannheim.Die Freien Wähler/ Mannheimer Liste (ML) machen sich für Tunnelprojekte in Mannheim und Ludwigshafen stark. Sie fordern eine Machbarkeitsstudie, in der ein Tunnelbau für die Stadtbahn unter dem Mannheimer Hauptbahnhof ebenso untersucht wird wie ein Straßentunnel unter dem Rhein hindurch nach Ludwigshafen. Beide Projekte, so die ML-Stadträte Holger Schmid und Roland Weiß, seien als „Visionen“ für die Zukunft zu verstehen. Bei den für die Verkehrswende benötigten Kapazitätszuwächsen im öffentlichen Nahverkehr sei über derzeit geplante Erweiterungen hinaus „nichts mehr möglich“.

Auf Anfrage dieser Redaktion bezeichnete Regionalplaner Christoph Trinemeier vom Verband Region den Vorstoß der Freien Wähler als „Sommerlochfüller“. Solche „Gedankenspiele helfen nicht weiter“, sagte er. Langfristig bedürfe es „völlig neuer Verkehrskonzepte“ und keiner „teuren und überdimensionierten Infrastruktur“. lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020