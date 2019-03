Turnfest: Felix Jaehn legt in Bensheim auf

Bergstraße.Das Landesturnfest wird am 19. Juni von DJ Felix Jaehn auf dem Festplatz am Berliner Ring in Bensheim eröffnet. Das teilte der Hessische Turnverband bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag im Landratsamt in Heppenheim mit. Die Großveranstaltung wird über das verlängerte Fronleichnamwochenende von den Städten Bensheim und Heppenheim mit der Unterstützung des Kreises ausgerichtet. Erwartet werden bis zu 5000 Teilnehmer. Neben den Wettkämpfen gibt es erstmals ein großes Rahmenprogramm. dr/Bild: dpa

