Tvgg Lorsch fertigt SG Einhausen mit 4:0 ab

Lorsch/Einhausen.Am Wochenende beginnt die Fußball-Saison 2019/20 für die meisten Bergsträßer Seniorenteams. Den Auftakt machte bereits gestern Abend die Kreisoberliga, in der noch dazu gleich ein Derby auf dem Programm stand: Die Tvgg Lorsch (auf unserem Bild links am Ball Henrik Wegerle) setzte sich vor gut 250 Zuschauern überraschend deutlich 4:0 gegen Gruppenliga-Absteiger SG Einhausen durch. Die Gastgeber hatten einen optimalen Start, denn bereits in der dritten Minute traf Sebastian Sommer zum 1:0. Philipp Dewald (56.), Marvin Schneider (67.) und Tim Utermann (82.) ließen die weiteren Tore folgen. kr/nico/Bild: Neu

