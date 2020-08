„Überhöhte Mietpreise“

Mannheim.Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Nikolas Löbel (CDU) steht wegen „überhöhter Mietpreise“ in der Kritik. So jedenfalls bewertet der Mannheimer Mieterverein die bis zu 14 Euro pro Quadratmeter kalt, die Löbel für Wohnungen und Zimmer in seinem Mehrparteienhaus in der Neckarstadt-Ost verlangt. Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier sagte, das sei nicht mit der Politik, die „wir als Stadt betreiben, vereinbar“. Löbel hatte vor drei Jahren im Bundestagswahlkampf für „bezahlbares Wohnen“ geworben. „Um Zins und Tilgung bedienen zu können, ist ein solcher Preis notwendig“, sagte der Bundestagsabgeordnete. Zudem vermiete er Wohnungen in dem Haus teilweise auch für 7,50 Euro pro Quadratmeter kalt. Der Verein Haus und Grund in Mannheim kann „zumindest auf den ersten Blick“ keine evidente Mietpreisüberhöhung erkennen. stp

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020