Übernimmt Holten die Kunsthalle?

Wird als Direktor der Kunsthalle gehandelt: Johan Holten. © dpa

Mannheim/Baden-Baden.Johan Holten ist nach Informationen dieser Zeitung als künftiger Direktor der Kunsthalle Mannheim im Gespräch. Der aktuelle Leiter der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden soll der einzige Kandidat sein, auf den sich die seit Januar agierende Personalfindungskommission um Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Kulturdezernent Michael Grötsch (CDU) geeinigt hat. Der Kunsthistoriker und ehemalige Profi-Tänzer Holten könnte bereits im Sommer in Mannheim beginnen und dort die zur Klassik Stiftung Weimar wechselnde Ulrike Lorenz ablösen.

Gebürtiger Däne

Weder der Kulturausschuss der Stadt noch der Gemeinderat sind bislang mit der Personalie befasst gewesen. Eine Anfrage wurde gestern von der Pressestelle der Stadt nicht beantwortet. Auch Holten war für ein Gespräch nicht zu erreichen. Holten, 1976 in Kopenhagen geboren, leitet die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden seit 2011, davor war er Direktor des Heidelberger Kunstvereins, den die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine 2009 zum besten Kunstverein Deutschlands wählte. Holten ist ausgewiesener Experte für zeitgenössische Kunst. In Baden-Baden erreichte er mit Ausstellungen wie „Gutes böses Geld“ (2016) hohe Aufmerksamkeit. Lorenz beginnt ihre Tätigkeit in Weimar am 1. August. Ihr Vertrag sollte ursprünglich bis zum Jahr 2023 laufen. dms

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019