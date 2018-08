Ukraine feiert Unabhängigkeitstag

Kiew.Die Ukraine feiert heute ihre Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1991 – und zum ersten Mal in der Geschichte des Landes dürfen Frauen an der Militärparade dazu teilnehmen. Das Bild zeigt Soldatinnen, die sich von den vorangegangenen Proben für die Parade ausruhen. Bereits gestern hielt Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Box-Weltmeister, eine Rede zum Unabhängigkeitstag. Heute werden unter den Augen des Präsidenten Petro Poroschenko auch Soldaten der britischen sowie der US-amerikanischen Armee bei der Parade mitmarschieren. Bereits seit Mittwoch gilt im Osten der Ukraine eine Waffenruhe, die anlässlich des neuen Schuljahres in Kraft getreten war. dpa (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018