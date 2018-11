Ukraine hofft auf Merkel

Buenos Aires.Die ukrainische Regierung verlangt von den Staats- und Regierungschefs beim G-20-Gipfel, dass sie Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum Einlenken im neuen Konflikt beider Staaten bewegen. „Das Ergebnis des Gipfels muss mindestens die Freilassung der 24 Soldaten sein“, sagte Vize-Informationsministerin Emine Dzhaparova in Buenos Aires.

Die russische Küstenwache hatte Booten der ukrainischen Marine die Durchfahrt in der Meerenge von Kertsch verweigert. Die Gewässer sind seit der russischen Annektierung der Krim umstritten. Die Schiffe und die Matrosen wurden in russische Gewalt genommen.

Besonders große Hoffnungen setzt die Ukraine in US-Präsident Donald Trump und Angela Merkel. Die deutsche Kanzlerin musste ihren Flug zum Gipfel gestern Abend allerdings wegen eines technischen Defekts in Köln unterbrechen. Eine direkte Weiterreise war gestern nicht möglich, ein Flug ist für den heutigen frühen Morgen geplant.

Dzhaparova betonte, dass Präsident Petro Poroschenko mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert habe, der auch in Buenos Aires vor Ort ist. Die Ukraine sei seit „fünf Jahren Opfer eines Krieges, einer Besetzung eines aggressiven Russlands“. Trump sagte eine für morgen geplante Unterredung mit Putin wegen der Ukraine gestern via Kurznachrichtendienst Twitter ab.

In Argentinien treffen sich Vertreter der „Gruppe der 20“. Die 19 Länder und die Europäische Union repräsentieren zwei Drittel der Weltbevölkerung. Angesichts der Abschottungspolitik der USA will die Bundeskanzlerin für ihren Kurs der internationalen Krisenlösung kämpfen. „Es sind schwere Zeiten für den Multilateralismus“, hieß es in Berliner Regierungskreisen. Dieses Jahr sei es wegen der Differenzen in Handels- oder Klimafragen besonders schwierig, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu finden. dpa

