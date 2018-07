Umbau der B 38 geplant

Anzeige

Mannheim.Wird aus der vielbefahrenen Stadtautobahn B 38 zwischen Viernheimer Kreuz und den Mannheimer Stadtteil Käfertal bald ein ansehnliches Stadt-Entree? Eine entsprechende Vorlage liegt zumindest jetzt dem Gemeinderat vor und soll in der Sitzung am 24. Juli beschlossen werden. Die B 38 müsse umgebaut werden, weil auf den ehemaligen US-Militärflächen Wohnungen für rund 15 000 Menschen entstehen, dieses Areal sei allerdings noch nicht ausreichend an den Verkehr angebunden, heißt es. Durch Querungsmöglichkeiten sollen an der jetzigen sechsspurigen Stadtautobahn Knotenpunkte entstehen. Geplant ist außerdem, dass eine Baumbepflanzung entlang der Straße dem Ganzen einen städteähnlichen Charakter verleihen und dadurch eine entsprechend ansehnlichere Zufahrt in die City entstehen soll. dir