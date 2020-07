Umbruch beim SV Waldhof

Mannheim.Nach dem freiwilligen Abschied von Erfolgstrainer Bernhard Trares muss sich Fußball-Drittligist SV Waldhof im Sommer personell neu aufstellen. „Wir sondieren den Markt“, sagte der Sportliche Leiter Jochen Kientz am Donnerstag dieser Redaktion zur Nachfolgersuche. Gespräche habe es allerdings noch keine gegeben, auch nicht mit dem gehandelten früheren Hoffenheimer Bundesliga-Coach Marco Pezzaiuoli. Kientz betonte allerdings, dass er den gebürtigen Mannheimer für einen „guten Trainer“ halte, der ein Kandidat beim SVW werden könne.

Der scheidende Trares zeigte sich nach der Bekanntgabe seines Abgangs bemüht, die Wogen zu glätten. „Da möchte ich gar nicht so in die Tiefe gehen, weil ich damit so viel bei den Fans aufwühlen würde“, sagte der 54-Jährige zu den Gründen für seine Entscheidung, seinen auslaufenden Vertrag trotz eines vorliegenden Angebots nicht zu verlängern. Trares’ Verhältnis zu Kientz gilt aufgrund unterschiedlicher Ansichten über die Ausrichtung des Teams als angespannt.

Einen neuen Job hat Trares laut eigenen Angaben noch nicht in Aussicht. „Ich habe keinen Plan mit einem anderen Club“, sagte er. alex

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020