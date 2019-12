Umfahrung ausgebremst

Lampertheim.Der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel hat den Planfeststellungsbeschluss für die geplante Südumfahrung des Lampertheimer Stadtteils Rosengarten am Donnerstag, 5. Dezember, als „rechtswidrig“ bezeichnet. Er kann deshalb nicht umgesetzt werden. Der Zweite Senat hat den Beschluss in zwei Aspekten beanstandet: Er enthalte konzeptionelle Defizite für den Schutz von Fledermäusen und er wäge Alternativlösungen nicht genügend ab. Deshalb sei die Südumgehung nicht als Vorzugstrasse anzusehen. Während die Aktionsgemeinschaft Ortsumgehung Rosengarten (Agor) „total enttäuscht“ auf das Urteil reagierte, bringen die Lampertheimer Landwirte nun abermals eine Troglösung für die durch den Stadtteil verlaufende Bundesstraße ins Spiel. urs

