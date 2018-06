Umjubelte Auftritte

Anzeige

Mannheim.Sehr viel rockiger als gewohnt ist das achte Mannheimer Maifeld-Derby gestern Abend zu Ende gegangen – mit umjubelten Auftritten von den US-Alternative-Rockstars Eels, den furiosen The Kills und Black Rebel Motorcycle Club. Schon am frühen Nachmittag begeisterte der mitreißende Indie-Pop der australischen Sängerin Kat Frankie. Ein Glanzlicht setzte auch der belgisch-ägyptische Noch-Geheimtipp Tamino, obwohl er zeitgleich zu The Kills und der Übertragung des deutschen WM-Spiels auftrat.

Der Schlusstag war mit 5000 Zuschauern genau wie der Samstag ausverkauft, insgesamt kamen rund 14 500 Besucher zu dem Indie-Popfestival am Reitstadion. Das entspricht der Resonanz des Vorjahrs – Veranstalter Timo Kumpf nennt es „Stagnation auf hohem Niveau”. jpk