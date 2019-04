Umwelt als Trendthema

Mannheim.Beim 406. Mannheimer Maimarkt, der am Samstag, 27. April, startet, stehen in diesem Jahr Umweltschutz und Elektromobilität im Mittelpunkt. Andre Baumann, Staatssekretär im Umweltministerium Baden-Württemberg, eröffnet diesmal Deutschlands größte Regionalmesse. Neu in diesem Jahr: die Sonderschau „Rheines Wasser – über den Plastikmüll in unseren Gewässern“. Die Autohändler folgen dem Trend der E-Mobilität und zeigen neue Modelle ihrer Elektroautos. Auf dem Freigelände bieten Aussteller neue Fahrzeuge für das Stadtleben an wie E-Bikes und E-Roller. Auch die Stadt Mannheim ist vertreten und erklärt, wie sie die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umsetzt. lia

