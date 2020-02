Umweltfreundlich unterwegs mit dem Stadtmagazin Bensheim

Bensheim.Nachhaltig leben – so lautet der Themenschwerpunkt in der ersten Ausgabe des Stadtmagazins Bensheim im Jahr 2020. Im Zuge der Klimawandel-Debatte machen sich immer mehr Menschen auch in Bensheim Gedanken über eine bewusstere Lebensweise. Die Firma „Next Level E-Motion“ möchte zum Beispiel mit der Vermietung von Lastenfahrrädern (unser Bild) einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Außerdem stellen wir den neuen „unverpackt“-Laden in Auerbach vor, wo umweltbewusste Kunden plastikfrei einkaufen können.

Neben interessantem Lesestoff gibt es ganz neu im Stadtmagazin ein attraktives Gewinnspiel – es locken insgesamt 15 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro. cim/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.02.2020