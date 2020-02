Umzug als Ziel festgelegt

Bürstadt.Die Sprachheilschule soll von Bürstadt an einen zentralen Ort im Kreis Bergstraße verlegt werden, der allerdings noch nicht feststeht. Auf dieses Ziel hatte sich die Regionalkonferenz Ried im Herbst festgelegt. Am 27. April soll der Kreistag nun entscheiden, ob diese Vorgabe in den neuen Schulentwicklungsplan einfließt. Mit dem Umzug soll erreicht werden, dass die Schüler aus dem östlichen Kreis weniger lange Fahrzeiten in Kauf nehmen müssen. Am aktuellen Standort der Sprachheilschule stößt diese Idee allerdings auf wenig Gegenliebe. Wie Torsten Wiechmann, Rektor der Schillerschule, berichtet, sorge die Diskussion im Kollegium für große Verunsicherung. sbo

