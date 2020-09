Umzug angedacht

Mannheim.Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen erwägen in der Corona-Krise einen zeitweisen Auszug aus der Mannheimer SAP Arena. „Spiele ohne Zuschauer oder mit einer durch Auflagen bedingten nur sehr geringen Anzahl sind für uns wirtschaftlich nur schwer machbar und wären in der SAP Arena nicht denkbar“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann und appellierte an die Politik. Diese sei „gefordert, die Proficlubs bei der Rückkehr in den Spielbetrieb zu unterstützen.“

In Baden-Württemberg sind momentan nur Veranstaltungen mit bis zu 500 Zuschauern erlaubt. Die Mannheimer SAP Arena fasst bei Handballspielen 13 200 Besucher. Am ersten Spieltag treffen die Löwen am 4. Oktober um 16 Uhr auf den TVB Stuttgart. Das gab die Liga am Donnerstag bekannt. mast

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.09.2020