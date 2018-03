UN-Generalsekretär «zutiefst besorgt» über Situation in Gaza

Anzeige

Gaza/New York (dpa) - Wegen der Unruhen entlang der israelischen Grenze zum Gaza-Streifen ist in der Nacht der UN-Sicherheitsrat in New York zusammengetreten.

Das Gremium wollte sich in einer geschlossenen Sitzung über die Vorgänge informieren lassen, erklärte ein UN-Diplomat der Deutschen Presse-Agentur. Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee waren am Freitag nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 15 Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden. Mehr als 1400 wurden verletzt, vor allem durch Tränengas.

Der palästinensische UN-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Riyad Mansour, berichtete im Vorfeld der Sicherheitsratssitzung gar von 17 Toten. Darunter seien auch Kinder. Sein Land betrachte die Handlungsweise Israels als «ein riesiges Massaker gegen unser Volk», sagte Mansour. Er forderte den Sicherheitsrat zum Handeln auf. Das UN-Organ müsse sich ernsthaft darum kümmern, die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen.