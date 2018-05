Unbeantwortete Fragen an Mark Zuckerberg im Europaparlament

Anzeige

Brüssel (dpa) - Die Fraktionsspitzen des EU-Parlaments hatten Facebook-Chef Mark Zuckerberg in der Anhörung in Brüssel am Dienstag mit vielen Fragen überschüttet.

Sie blieben jedoch weitgehend unbeantwortet, da Zuckerberg die Fragen am Ende gesammelt abarbeiten sollte und sich auf allgemeine Äußerungen zu den Themen beschränkte. Eine Auswahl der liegengebliebenen Fragen - die noch schriftlich beantwortet werden sollen:

War Cambridge Analytica ein Einzelfall - oder die Spitze eines Eisbergs? Können Sie den Europäern garantieren, dass in drei, sechs oder neun Monaten nicht ein weiterer Skandal auftauchen wird? (Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der konservativen EVP)