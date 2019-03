Unbesetzte Stellen

Mannheim.Auf Bund und Länder rollt eine Pensionswelle im öffentlichen Dienst zu. Laut Landesrechnungshof werden in Rheinland-Pfalz bis Ende 2027 mehr als 24 000 Landesbedienstete in den Ruhestand gehen. Auch in Baden-Württemberg und Hessen kommen immer mehr der geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter. „Die Pensionswelle ist in Baden-Württemberg seit drei, vier Jahren im Gange“, sagte Kai Rosenberger vom Beamtenbund Baden-Württemberg dieser Zeitung. Das Land könne schon jetzt mehr als 10 000 im Haushalt bewilligte Stellen nicht besetzen. Der Mannheimer Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei (SPD) forderte eine „Langfrist-Planung bei Stellen“. was

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019