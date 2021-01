Und nochmal Winter an der Bergstraße

Bergstraße.Man ist ja nicht gerade vom Schnee verwöhnt worden in den vergangenen Jahren in der hiesigen Region. Am Wochenende aber hat der Winter nach gerade mal einer Woche erneut sichtbare Zeichen gesandt – und das auch noch passgenau zum Sonntag. Entsprechend viele Ausflügler und Schneetouristen waren gestern unterwegs.

Die Polizei Südhessen allerdings meldete von dort, wo sie kontrolliert hat, keine größeren Verstöße gegen die Corona-Regelungen. Bei diversen Verkehrsunfällen auf schneebedeckten oder glatten Straßen sei es zudem durchweg zu Sachschäden, aber zu keinem Personenschaden gekommen. hol/

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.01.2021