Uni genießt guten Ruf

Mannheim.Studenten schätzen in Mannheim die attraktiven Hochschulen und das Nachtleben. Das hat eine Befragung ergeben. Demnach kommen die meisten Studenten wegen des guten Rufs ihrer Hochschule in die Stadt. „Die Universität mit ihrem herausragenden Ruf und die anderen Hochschulen sind ein riesiges Pfund für Mannheim“, sagte Bürgermeister Michael Grötsch gestern bei der Vorstellung der Befragung, die die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Gute Noten gab es auch für Ausgeh- und Einkaufsmöglichkeiten und die Auswahl an Arbeitgebern. Kritischer bewerteten Studenten die Lage am Wohnungsmarkt und fehlende Naturnähe. bro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019