Uniklinik gewinnt

Konnte sich vor Gericht durchsetzen: das Krebsforschungszentrum. Klaus Venus (kve)

Mannheim/Heidelberg.Im Patentstreit um den Wirkstoff PSMA-617 zur Diagnose und Therapie im Kampf gegen Prostatakrebs ist Molecular Insight Pharmaceuticals („MIP“) unterlegen. Die Klage gegen das Heidelberger Universitätsklinikum hat das Landgericht Mannheim am Freitag abgewiesen. Das US-Pharmaunternehmen, das eine gleichartige Chemiesubstanz entwickelt hat, wollte erreichen, dass ihm die vom Heidelberger Uni-Klinikum wie vom Deutsch Krebsforschungszentrum angemeldeten Patente übertragen werden. In dem Prozess hatte „MIP“ nicht schlüssig darlegen können, dass Heidelberger Wissenschaftler eine Forschungskooperation genutzt hätten, um Vorarbeiten für ihre Erfindung zu verwenden. Dass es in dem Patentstreit um viel Geld geht, spiegelt die Tatsache wider, dass der Schweizer Pharma-Riese Novartis 2018 für die Lizenzrechte des eventuell 2021 auf den Markt kommenden Wirkstoffes 2,1 Milliarden US-Dollar geboten hat. wam

