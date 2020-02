Union-Spitze sucht neuen Teamgeist

Armin Laschet (CDU) will den Führungskreis erweitern. © dpa

Berlin.Nach der Rücktrittsankündigung von CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zieht CSU-Chef Markus Söder ein ernüchterndes Fazit über den Zustand der Union. Ungeachtet der offenen Führungsfrage in der CDU ist die Union nach Ansicht von Söder derzeit weder inhaltlich noch strategisch gut auf die Bundestagswahl vorbereitet. Der bayerische Ministerpräsident sprach sich dafür aus, dass sich die Präsidien von CDU und CSU zeitnah zu einer Präsidiumssitzung treffen.

Zugleich werden Rufe nach einer neuen Zusammenarbeit lauter, und immer mehr Spitzenpolitiker aus der Union dringen auf eine Teamlösung. „Alles, was ein Team ist, was die unterschiedlichen Fähigkeiten der unterschiedlichen Akteure mit einbezieht – und das müssen auch noch ein paar mehr sein als die drei, die gerade genannt werden –, tut der CDU als Volkspartei gut“, sagte CDU-Vize Armin Laschet am Montag in Aachen. Ähnlich äußerten sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU-Vize Thomas Strobl und CSU-Chef Söder. Eine Doppelspitze wie bei der SPD und den Grünen könne er sich aber „schwer vorstellen“, sagte Laschet. dpa

