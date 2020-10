Unkraut statt Wohnungen

Bensheim.Die Bebauung des Meerbachsportplatzes in Bensheim lässt weiter auf sich warten. Die Bietergemeinschaft Sahle/Bonava, die dort 100 Sozialwohnungen sowie 38 weitere Wohnungen erstellen will, gab am Donnerstag im Bauausschuss einen Zwischenbericht – und präsentierte einen geänderten Entwurf.

Die neue Planung mit einem 100 Meter langen Riegelbau an der B 3 kam bei den meisten Kommunalpolitikern nicht besonders gut an. Auch über die Stellplätze wurde erneut diskutiert. dr/Bild: Neu

