Unmut über Ministerium

Bergstraße.Erst seit August vergangenen Jahres hat Bernhard Zotz im Staatlichen Schulamt das Amt des Dezernenten für die Gymnasien an der Bergstraße und im Odenwaldkreis inne. Nun hat er angekündigt, im Sommer in den vorgezogenen Ruhestand zu gehen – nach nur einem Jahr Dienstzeit.

Die Schulleiter der Bergsträßer Gymnasien fragen sich, was das für die Kommunikation mit dem Schulamt und dem übergeordneten Kultusministerium bedeuten wird – schließlich hatten sie mit Zotz einen Ansprechpartner, der als Ex-Schulleiter am Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium einen guten Einblick in den Schulalltag hatte.

Bevor Zotz Dezernent wurde, war die Stelle bereits ein Jahr lang unbesetzt gewesen. Er war in Vertretung auch für die beruflichen Schulen verantwortlich – weil diese Position ebenfalls seit langem vakant ist. kbw