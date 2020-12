Unstimmigkeiten vor dem Ruhestand

Bensheim.Fast 20 Jahre lang war Axel Seiberth Pächter des städtischen Weinguts. Zum Ende dieses Jahres geht er in den Ruhestand. Allerdings scheinen der Übergang und damit der Abschied aus Sicht des Winzers alles andere als harmonisch abzulaufen.

So bemängelt er unklare Daten im Gutachten, das den Wert der Weinberge bestimmt und Grundlage dafür ist, was Seiberth noch an die Stadt an Zahlungen zu leisten hat. Eine erste fehlerhafte Kalkulation wurde mittlerweile korrigiert, nun gibt es Unstimmigkeiten über das Datum zum Ende des Pachtverhältnisses. Der scheidende Pächter wirft der Stadt vor, mit falschen Zahlen gearbeitet zu haben. red

