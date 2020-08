Unter dem Altrhein wird gebaut

Mannheim.Die 50 Jahre alten Rohre waren gerissen und sind bereits ausgebaut – jetzt werden unter dem Mannheimer Altrhein unweit der Diffené-Brücke zwei neue, jeweils 242 Meter lange Kunststoffleitungen in den bestehenden Düker gelegt. Hartmut Schulz (im Bild), Abteilungsleiter beim städtischen Entwässerungsbetrieb, erklärte, wie die Arbeiten in der 2,20 Meter hohen Röhre ausgeführt werden sollen. Insgesamt kostet das Vorhaben zwei Millionen Euro. Der Düker – eine Art Siphon – verläuft in 20 Metern Tiefe und ist deutschlandweit eine der wenigen begehbaren Rohrleitungen unter einem Fluss oder Gewässer. Zwischen der Betonröhre und dem Altrheingrund beträgt der Abstand etwa acht Meter. lang

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020