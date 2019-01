Unterhaus entscheidet über Plan B

EU-Befürworter protestieren in London gegen den Brexit. © dpa

Berlin/London.Nach dem Scheitern des Brexit-Vertrags im Londoner Unterhaus sind die britischen Abgeordneten aufgerufen, am 29. Januar über einen Plan B für den EU-Austritt zu entscheiden. Das kündigte die britische Regierung gestern an. Premierministerin Theresa May will am kommenden Montag darlegen, wie es nach ihrer krachenden Niederlage im Unterhaus weitergehen soll. Inzwischen werden die Vorbereitungen auf einen ungeregelten Brexit am 29. März intensiviert. Das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen war im Unterhaus abgelehnt worden. Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour Party lehnt Gespräche mit May ab, solange sie einen ungeordneten Austritt ohne Abkommen nicht ausschließt. dpa

