Unterricht fällt wegen Amokalarms aus

Anzeige

Ludwigshafen.Ein möglicherweise bewaffneter Jugendlicher hat gestern einen Großeinsatz im Schulzentrum-Mundenheim in Ludwigshafen ausgelöst. Nach Angaben der Polizei meldete eine Zeugin vor Unterrichtsbeginn einen etwa 14 Jahre alten Jungen, der mit einer Pistole in Richtung Heinrich-Böll-Gymnasium und Karolina-Burger-Realschule plus laufe. Rund 200 Einsatzkräfte umstellten das Gebäude. Sondereinheiten durchsuchten die Schulen vergeblich nach dem Jugendlichen. Am Mittag gab die Polizei Entwarnung. „Die Gefahrenlage hat sich nicht bestätigt. Es konnte keine verdächtige Person festgestellt werden“, sagte eine Sprecherin.

Die beiden aneinander angrenzenden Schulen wurden geräumt. Bis in den Nachmittag brachten Beamte die 1220 Schüler und 120 Lehrer, die sich in ihren Klassen verbarrikadiert hatten, zur Sporthalle des Schulzentrums. Die Ermittlungen zur Identität des Verdächtigen, den auch zwei Schülerinnen gesehen haben wollen, laufen.