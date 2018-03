Unterrichtsausfall – Eltern formieren sich

Anzeige

So erheben die Bildungsministerien in Stuttgart und Mainz zum Teil nur Stichproben. Ein Sprecher des Wiesbadener Ministeriums erklärte, dass eine zentrale Auswertung zu aufwendig sei. Alle drei Bundesländer versuchen, längerfristigen Ausfällen durch feste Kontingente an Reservelehrern zu begegnen. Außerdem stehen den Schulen eigene Budgets zu Verfügung, mit denen sie Ersatz-Lehrkräfte bezahlen können.

Unterdessen hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey eine bessere Bezahlung von Erziehern gefordert. Diese sollte auf das Niveau von Grundschullehrern angehoben werden, schlug die SPD-Politikerin in der „Bild am Sonntag“ vor. Es gehe um Menschen, „die in der Bildung arbeiten und die Basis für die Zukunft unserer Kinder und damit für die Zukunft der Bundesrepublik legen“. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.03.2018