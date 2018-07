Urlaubsgefühle am Bensheimer Badesee

Anzeige

Bensheim.Sonne satt – und das schon seit Wochen: Wer die Sommerferien zu Hause verbringt, braucht auf echtes Urlaubs-Feeling derzeit nicht zu verzichten. Am Bensheimer Badesee können die Gäste im See planschen, im Strandkorb entspannen oder sich im Sand in der Sonne aalen. Das Wetter macht sich auch bei den Besucherzahlen bemerkbar. Bisher zählte der Betreiber GGEW AG in der ersten Hälfte der Sommerferien 20 936 Besucher – und damit über 6000 mehr als in den ersten drei Ferienwochen des vergangenen Jahres. Für die Sicherheit am See sorgt die Badeaufsicht, die das Geschehen am und im Wasser immer im Blick hat. red/Bild: Neu