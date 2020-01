Ursula Hurst verabschiedet

Heppenheim/Bergstraße.Am Kreiskrankenhaus Bergstraße ist Dr. Ursula Hurst mit zahlreichen Bekundungen des Dankes, des Lobes und der Anerkennung in den Ruhestand verabschiedet worden. 15 Jahre lang hatte sie als Chefärztin die Leitung des Fachbereichs Gynäkologie und Geburtshilfe inne – eine Zeit, in der sie, so die einhellige Meinung, die Entwicklung des gesamten Kreiskrankenhauses entscheidend mitgeprägt hat. Die Frauenklinik mit angegliedertem Brustzentrum seien zu einer festen Größe in der medizinischen Landschaft Südhessens und Nordbadens geworden.

Zu Hursts jüngsten Projekten gehörten die Erweiterung des Leistungsspektrums der Geburtshilfe, das Konzept des hebammengeleiteten Kreißsaals und die Zertifizierung des Hauses als „Babyfreundliche Geburtsklinik“. red/BILD: Zelinger/KKH

