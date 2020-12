US-Kongress blockiert Truppenabzugspläne

Washington.Der US-Kongress will den von Präsident Donald Trump geplanten Abzug von 12 000 US-Soldaten aus Deutschland vorerst blockieren. Das geht aus dem Entwurf für das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt hervor, auf den sich Demokraten und Republikaner in beiden Kongresskammern am Donnerstag (Ortszeit) einigten.

Dort heißt es, der US-Verteidigungsminister müsse in einem Bericht an den Kongress darlegen, ob ein solcher Abzug im nationalen Interesse der USA wäre. Frühestens 120 Tage danach dürfe die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten die Grenze von 34 500 unterschreiten. Das entspricht in etwa der aktuellen US-Truppenstärke in Deutschland, dem zweitgrößten Standort der US-Streitkräfte im Ausland nach Japan.

In Berlin löste die geplante Blockade des Truppenabzugs Erleichterung aus. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begrüßte den Schritt. Es geht vor allem um drei Standorte: zwei Kommandozentralen in Stuttgart, ein Kampfjetgeschwader in Spangdahlem und 4500 Soldaten in Vilseck, Oberpfalz. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020