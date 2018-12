US-Rückzug auch aus Afghanistan

Washington/Berlin.Unter der lautstarken Kritik selbst aus der eigenen Partei trennt sich US-Präsident Donald Trump von seinem Verteidigungsminister James Mattis. Der Vier-Sterne-General an der Spitze des Pentagon gilt als Vernunftpolitiker und als Gegenpol zu Trump. In vielen Ländern der Welt und in der Nato zeigten sich Politiker gestern besorgt über die Personalie aus Washington.

Hintergrund des für Ende Februar terminierten Rücktritts sind fundamentale Meinungsverschiedenheiten über die internationale Ausrichtung der US-Politik. Die Rücktrittsankündigung kommt nach der Entscheidung Trumps, die US-Soldaten aus Syrien zurückzuziehen – ein Entschluss, den Mattis nicht mittragen wollte.

Kurz nach Bekanntwerden der Rücktrittsankündigung berichteten Medien, dass die US-Regierung auch aus Afghanistan die Hälfte ihrer 14 000 Soldaten abziehen wolle. Ein Schritt, der ebenfalls gegen Mattis’ Kurs ginge. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 waren von den USA geführte Truppen in Afghanistan einmarschiert. Kurz darauf fiel das Regime der radikalislamischen Taliban. Die Bundeswehr ist seitdem in Afghanistan ebenfalls mit Soldaten engagiert.

Lamers: „Ein großer Fehler“

Afghanische Politiker und Militärs zeigten sich geschockt bis enttäuscht. Die Nachrichten kämen zu einer Zeit, in der die Taliban ohnehin auf dem Vormarsch seien.

Der CDU-Verteidigungsexperte aus dem Wahlkreis Heidelberg/Weinheim, Karl A. Lamers, sagte: Die Afghanistan-Entscheidung Trumps sei „unüberlegt“ und stoße bei ihm auf völliges Unverständnis: „In meinen Augen ein großer Fehler.“ Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zeigte sich betroffen vom Rücktritt. „Mattis war immer ein verlässlicher Stabilitätsanker in den transatlantischen Beziehungen“, sagte sie der „Westfälischen Rundschau“. Die einzig positive Reaktion kam aus Russland. Moskau hatte Trump schon Rückendeckung für den Abzug aus Syrien gewährt. dpa/mpt

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018