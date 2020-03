USA bereiten sich auf Höhepunkt der Krise vor

Washington.Präsident Donald Trump hat die US-Amerikaner in der Coronavirus-Krise auf dramatische Opferzahlen vorbereitet. Wenn es gelinge, die Todeszahl durch Eindämmungsmaßnahmen auf 100 000 zu begrenzen, „dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht“, sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er fügte hinzu: „Das ist eine furchtbare Zahl.“

Trump kündigte an, geltende Richtlinien zur Distanzierung um einen Monat bis Ende April auszuweiten. Am Montag schloss er nicht aus, dass es über diesen Zeitpunkt hinaus eine weitere Verlängerung geben könnte. Er werde auf seine Experten vertrauen, sagte Trump. „Wir müssen dieses Ding, dieses Virus, verschwinden lassen. Wir müssen es besiegen. Wir sind im Krieg.“

Trump begründete die Verlängerung der Schutzmaßnahmen mit einer am 16. März veröffentlichten Studie des Imperial College in London, die von 2,2 Millionen Toten in den USA ausging, sollten keine Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen werden. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in den USA liegt der John-Hopkins-Universität zufolge bereits bei über 140 000. Mehr als 2500 Menschen starben. Besonders besorgniserregend ist die Lage im Bundesstaat New York. Krisenzentren drohen sich aber auch in Chicago und New Orleans zu entwickeln.

Höhepunkt in zwei Wochen

Trump erwartet, dass die Zahl der Coronavirus-Toten in den USA in zwei Wochen ihren Höhepunkt erreichen könnte. Angesichts dessen sei es besonders wichtig, dass jeder die Richtlinien nachhaltig befolge.

Sie sehen unter anderem vor, dass Menschen Abstand zueinander halten und Ansammlungen von mehr als zehn Menschen vermieden werden sollen. Zudem sollen Restaurants, Cafés und Bars Speisen und Getränke nur zur Mitnahme oder Lieferung anbieten. Noch vor wenigen Tagen hatte Trump gesagt, dass er die USA bis Ostersonntag – also in zwei Wochen – wieder weitgehend im Normalbetrieb sehen wolle.

Der US-Ostküstenstaat New York mit der gleichnamigen Millionenmetropole hat sich zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in den USA entwickelt. Lokale Behörden haben immer wieder gewarnt, dass die Kapazitäten der Krankenhäuser dort nicht ansatzweise auf die Ansteckung weiter Teile der Bevölkerung vorbereitet seien. Es könnte zu Engpässen bei Beatmungsgeräten kommen.

Lazarettschiff im Einsatz

„Wir versuchen, unsere Köpfe über Wasser zu halten und nicht unterzugehen“, sagte die Ärztin in der Notaufnahme eines Krankenhauses in New York, Arabia Mollette, dem TV-Sender CNN.

Für Entlastung soll das Lazarettschiff „Comfort“ der Marine sorgen. Am Montagvormittag (Ortszeit) steuerte das riesige Schiff auf die Stadt zu – vorbei an der Freiheitsstatue. Bürgermeister Bill de Blasio zeichnete am Sonntag ein dramatisches Bild der Lage. „Hier in New York fühlt es sich wortwörtlich an wie zu Kriegszeiten.“ dpa

