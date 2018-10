USA erhöhen Druck im Fall Khashoggi

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu (M.) spricht. © EPA

Riad/Ankara.US-Außenminister Mike Pompeo hat der Türkei Unterstützung bei der Aufklärung im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi angeboten. Das sagte Pompeo gestern nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Er habe auch die Sorge der USA über den Fall zum Ausdruck gebracht. Pompeo war zuvor zu Gesprächen in der saudischen Hauptstadt Riad gewesen. Vor seinem Abflug in die Türkei sagte er, die saudische Führung habe eine „gründliche, vollständige und transparente“ Untersuchung zugesagt. Khashoggi war am 2. Oktober in der Türkei in das saudische Konsulat gegangen, um dort Papiere für seine Hochzeit abzuholen. Seitdem ist er verschwunden. dpa

