USA eröffnen Botschaft in Jerusalem

Jerusalem/Gaza (dpa) - Für die Israelis ein historischer Schritt, für die Palästinenser ein Auslöser für Zorn: Die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem hat das Potential, den festgefahrenen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zu befeuern - zum Guten wie zum Schlechten.

Am Tag der Botschaftseröffnung sterben bei gewaltsamen Konfrontationen an der Gazasgrenze Dutzende Palästinenser, Hunderte werden von Schüssen verletzt.

Die israelische Politikexpertin Einat Wilf sieht Trumps Vorstoß trotz der palästinensischen Proteste als überwiegend positiv an. «Es war schon lange an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft ihre Einstellung zu Jerusalem ändert», sagt sie. Die Welt habe an der fixen Idee festgehalten, dass selbst West-Jerusalem nicht als israelische Hauptstadt anerkannt werden könne. «Israelis leben schon seit 70 Jahren mit der klaren Einstellung, dass zumindest der westliche Teil der Stadt ihre Hauptstadt ist, unbestritten, legitim.» Über den Ostteil könne verhandelt werden.