USA lassen Roche-Test zu

Mannheim/Basel/Washington.Der im Mannheimer Roche-Werk produzierte Test zum Nachweis von Antikörpern gegen das Coronavirus wird bereits an Labore in aller Welt ausgeliefert. Das bestätigte ein Sprecher des Schweizer Pharmakonzerns dieser Redaktion. Die in den USA zuständige Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA erteilte eine Zulassung im Schnellverfahren.

Ein zuverlässiger Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion ist für den Kampf gegen die Pandemie sehr wichtig. Dadurch lässt sich der Anteil der immunen Personen zuverlässig bestimmen. Wer positiv getestet ist, könnte zudem ohne Risiko für sich und andere am öffentlichen Leben teilnehmen. mad

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.05.2020