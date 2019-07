USA wollen Beitrag

Ein iranisches Schnellboot nimmt Kurs auf einen Tanker. © dpa

Berlin/Washington.Die USA erhöhen den Druck auf Deutschland, sich an der Sicherung des Handels durch die Straße von Hormus zu beteiligen. „Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen“, teilte die US-Botschaft am Dienstag in Berlin mit. Das Auswärtige Amt machte klar, dass kein deutscher Beitrag zu einer US-Mission zu erwarten ist: „Zu einer US-geführten Schutzmission in der Straße von Hormus hat die Bundesregierung bisher keinen Beitrag in Aussicht gestellt.“ dpa

