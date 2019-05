Vanessa als neue Patin

Vanessa Stanat ist neue Patin des Vereins Active Learning. © Zelinger

Bensheim.Vanessa Stanat, Kandidatin der aktuellen Staffel der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“, ist neue Patin von Active Learning. Die Bensheimerin war jetzt zu einer Lern- und Sporteinheit des Vereins zu Gast an der Geschwister-Scholl-Schule, die sie als Schülerin selbst besucht hat. In der Weststadthalle spielte sie mit den Jugendlichen Frisbee und Fangen.

Der Verein, der Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Konzept beim Lernen unterstützt, freut sich über die prominente neue Patin. Und auch die Schüler waren begeistert vom Besuch der 22-Jährigen, die sich viel Zeit nahm und für Fragen und gemeinsame Fotos zur Verfügung stand. cim

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.05.2019