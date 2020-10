Veranstaltungen im Kreis nur noch mit bis zu 100 Gästen

Bergstraße.Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen hat der Kreis Bergstraße neue Kontaktbeschränkungen erlassen: Im öffentlichen Raum dürfen sich nach einer Allgemeinverfügung nur noch Gruppen mit einer Größe von bis zu zehn Personen zusammenfinden, oder zwei Haushalte. Kultur- und Sportveranstaltungen werden auf 100 Teilnehmer begrenzt, wobei am Platz eine Maskenpflicht besteht.

Kontaktsport ist nur noch im Wettkampfbetrieb erlaubt. Der Verkauf von Alkohol sei kreisweit zwischen 23 und 6 Uhr untersagt, Gaststätten müssen zu dieser Zeit geschlossen sein. All das gelte zunächst bis zum 30. November, danach werde die Lage neu bewertet, sagte Landrat Christian Engelhardt. Wie das Landratsamt mitteilte, liegt die Zahl der Neu-Infektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bei 72,09 pro 100 000 Einwohner. Ab einem Wert von 75 steuert das Land Hessen die Corona-Maßnahmen in betroffenen Städten und Kreisen.

Gestern neun Neuinfektionen

Extrem lang war gestern die Warteschlange vor dem COVID-Koordinierungscenter in Heppenheim. Beinahe bis um das gesamte Gebäude herum standen Bergsträßer mehrer Stunden lang an. Besonders ärgerlich war die lange Wartezeit für diejenigen, für die sie nicht einmal mit dem erhofften Corona-Test endete. Teilweise habe ihr Name nicht auf der Liste gestanden, berichteten sie im Gespräch mit dieser Zeitung, obwohl der Termin vorab vom Gesundheitsamt festgelegt worden war. Bereits am vergangenen Freitag konnten nach Angaben einiger Betroffener nicht alle an die Reihe kommen, unter anderem, da nicht genügend Teststäbchen vorhanden gewesen seien. Neben mangelnder Kommunikation beklagten einige Wartende auch die Bedingungen vor Ort im Hinblick auf die Wintermonate. Denn in Heppenheim müssen die Bergsträßer derzeit ungeschützt vor Wind und Wetter anstehen. Auch Sitzmöglichkeiten gibt es keine, was insbesondere älteren Menschen zu schaffen mache.

Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Bergstraße stieg gestern um weitere neun Fälle. Insgesamt haben sich damit mittlerweile 928 Bergsträßer mit dem Coronavirus angesteckt. Drei Menschen sind an der Infektion gestorben. 653 gelten als genesen. Somit sind aktuell 272 Personen erkrankt. Fünf Patienten mit einer bestätigten Infektion werden derzeit in einem Bergsträßer Krankenhaus behandelt, zehn Verdachtsfälle wurden ebenfalls in eine Klinik aufgenommen.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Hessen auf 25 776 gestiegen. Das sind nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden von gestern (Stand 14 Uhr) 336 Fälle mehr als noch am Vortag. Die Zahl der mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle in Hessen liegt bei 576 – und ist damit im Vergleich zum Vortag um drei Fälle gestiegen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.10.2020