Verband baut Schutz für Eisvogel

Einhausen.Ein kleiner Eisvogel hat die Mitarbeiter des Gewässerverbandes Bergstraße dazu veranlasst eine mehrere Meter breite Barriere aus Naturholz entlang der Weschnitz in Einhausen aufzuschichten. Florian Schumacher, Mitarbeiter des Verbandes, Naturschützer und CDU-Gemeindevertreter, hatte kurz vor Ostern einen Eisvogel beobachtet, der trotz Störung durch Menschen nicht das Weite suchte. Stattdessen flatterte er auf einem kleinen Abschnitt der Weschnitz hin und her. Es wird vermutet, dass der Höhlenbrüter in einer Abbruchkante des Ufers eine Behausung baut. Der Bereich soll vor Passanten und Hunden geschützt werden. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.04.2020