Verborgene Hinterhof-Architektur

Mannheim.Sie sind von der Straße aus nicht zu sehen: in Hinterhöfen verborgene architektonische Kostbarkeiten in der Mannheimer Innenstadt. Ihnen hat der Verein Stadtbild, der sich für die Bewahrung denkmalgeschützter Gebäude einsetzt, seinen Jahreskalender 2021 gewidmet. Der Verkaufserlös kommt solchen Denkmalprojekten zugute. „MM“-Fotograf Thomas Tröster nahm dazu Laubenganghäuser in den Quadraten auf – mehrgeschossige Wohngebäude – wie in D 4, 8 (Bild) –, bei denen die Erschließung durch außenliegende Gänge von der Hofseite erfolgt. „Jetzt habe ich über 30 Jahre Erfahrung als Fotograf in Mannheim, aber viele der Kleinode kannte ich selbst nicht“, sagte Tröster nach den Aufnahmen. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020