„Verbrechen im Quadrat“ Der neue Podcast über Kriminalfälle in der Region

Mannheim.Unter dem Titel „Verbrechen im Quadrat“ bringt der „Mannheimer Morgen“ einen neuen Podcast an den Start. „MM“-Gerichtsreporterin Angela Boll (l.) rollt alle vier Wochen einen spektakulären Fall aus der Region auf und spricht mit Personen, die zur Aufklärung beigetragen haben. In der ersten Folge berichtet Leitender Kriminaldirektor Ralf Würtenberger über die Ermittlungen im Mordfall Gabriele Z. Die Studentin war 2013 in Mannheim tot aufgefunden worden. Strafrechtlerin Sabrina Hausen, die damals Gabrieles Familie vertrat, erklärt, warum auch Angehörige von Opfern einen Anwalt brauchen. Zu hören ist der Podcast unter morgenweb.de/Verbrechen sowie auf Spotify und Deezer. abo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020