Verdi: Bis zu 30 000 Jobs gefährdet

Berlin/Rhein-Neckar.Beunruhigt hat Verdi auf einen möglichen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank reagiert. „Die Mitarbeiter machen sich Sorgen um ihre Jobs“, sagte Katja Bronner, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi Rhein-Neckar. Eine Fusion treffe vor allem das Filialgeschäft, das in der Region stark ausgeprägt sei. Beide Institute haben hier insgesamt rund 50 Niederlassungen. In zahlreichen Städten Nordbadens, Südhessens und der Pfalz gibt es parallel eine Deutsche Bank und eine Commerzbank. Sollte es bundesweit tatsächlich zu einem drastischen Arbeitsplatzabbau kommen, kündigte Verdi-Chef Frank Bsirske gestern in Berlin massive Gegenwehr an. „Dass da einfach zugeguckt wird, davon kann niemand ernsthaft ausgehen“, erklärte er. Es sei damit zu rechnen, dass bis zu 30 000 Arbeitsplätze „im Feuer stehen“. Ende 2018 beschäftigten beide Institute zusammen gut 133 000 Vollzeitkräfte.

Börse jubelt

Am Wochenende hatten Deutsche Bank und Commerzbank offiziell bekannt gegeben, Fusionsgespräche zu beginnen. Achim Wambach, Präsident des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Chef der Monopolkommission, sagte dieser Zeitung, durch die Fusion würden „sehr wahrscheinlich“ Filialen verschwinden. Unter anderem, weil beide Banken im internationalen Vergleich hohe Kosten hätten. Aus wettbewerblicher Sicht räumte Wambach einer Fusion gute Chancen ein, warnte aber vor einem Anstieg des „Systemrisikos“. Großbanken seien im Notfall schwerer abzuwickeln und müssten vom Staat gerettet werden.

Auch wenn der Plan noch nicht verwirklicht ist – die Gespräche elektrisieren die Börse. Gestern legten die Aktienkurse von Deutscher Bank und Commerzbank deutlich zu. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019