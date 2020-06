Verfahren wird eingestellt

Mannheim.Das Mannheimer Landgericht wird nach Informationen dieser Redaktion das Hauptverfahren gegen die Schweizer Großbank UBS einstellen. Wie aus Kreisen der Verfahrensbeteiligten zu erfahren war, wird das wahrscheinlich in dieser Woche geschehen. Unabhängig davon soll es eine außergerichtliche Einigung geben, wonach die UBS einen Betrag von knapp unter vier Millionen Euro als Gewinnabschöpfung zahlen wird. Damit ist kein Schuldeingeständnis der UBS verbunden.

Mit der Einstellung des Hauptverfahrens ist der Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung hinfällig. Die UBS geht damit straffrei aus dem Verfahren heraus. Ihr wird nur noch vorgeworfen, Nutznießer von möglichen Straftaten deutscher Kunden gewesen zu sein.

Der Mannheimer Staatsanwaltschaft war es in dem mehr als einjährigen Prozess vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts nicht gelungen, der Schweizer Großbank eine Straftat zu beweisen. Die Anklage hatte zum Auftakt des Verfahrens am 16. Mai 2019 eine Geldbuße in Höhe von 83 Millionen Euro gefordert.

Bereits bei der letzten Verhandlung am 13. Mai 2020 hatte sich die Wende in dem Prozess angedeutet. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung stimmten dem Antrag der Kammer zu, das Verfahren zur Gewinnabschöpfung vom Hauptverfahren abzutrennen. Damit ließ die Staatsanwaltschaft de facto den Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung fallen. was

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020